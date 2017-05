Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Elle se fixe un « gros challenge » pour ce deuxième prime. Audrey a décidé de reprendre « un vieux morceau très kitsch, mais quand on regarde le texte, c’est fort ». Ce titre, c’est « La plus belle pour aller danser » de Sylvie Vartan. Un choix qui a surpris son coach.



Mika, touché par l’interprétation de son talent, l’a couvert d’éloge lors d’un coaching qui a troublé la jeune femme. « C’est intriguant de chanter ces paroles, c’est toi qui donnes l’impression que tu vas tout contrôler », a-t-il déclaré. « On te découvre dans cette chanson ». La jeune femme, rouge aux joues, laisse encore plus tomber la carapace et propose une interprétation très personnelle lors des répétitions.



Sur le plateau, Audrey est métamorphosée. Elle suit le conseil de son coach et chante pour Mika. Touchante, accompagnée de son fameux éventail, la chanteuse murmure et offre une proposition très personnelle. D’une douceur folle, elle chante yeux dans les yeux de Mika et elle fait pleurer Zazie et Florent Pagny. Son coach, touché par la prestation de son talent, confie « ce soir, tu étais très belle, tu m’as émue, et tu as émue mes chers collègues ». Quand elle quitte la scène, tous les coachs tiennent à la serrer dans leurs bras.