Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La tension était à son comble samedi soir sur la scène de The Voice. Il faut dire qu’une double récompense attendait les talents sauvés. En séduisant les téléspectateurs et leur coach, ils gagnaient en effet leur ticket d’entrée pour la demi-finale de The Voice 6 et repartaient, en plus, avec leur place pour la tournée de l’émission de TF1 ! Un double enjeu qui a poussé les talents à se dépasser samedi soir !

Ils sont 8 à avoir assuré leur place sur la tournée de The Voice 6 lors du deuxième prime en direct. Dans l’équipe de M Pokora, ce sont Lisandro Cuxi et Ann-Shirley, sauvés respectivement par le public et le coach, qui se produiront lors des concerts de The Voice. Les inconditionnels du concours musical retrouveront également en live Shaby (choix du public) et Lucie (choix du coach) pour la team Florent Pagny ainsi que Vincent Vinel (sauvé par son coach) et Audrey (qualifiée par le public) dans l’équipe de Mika. Du côté des protégés de Zazie, ce sont Nicola Cavallaro, plébiscité par les téléspectateurs, et Matthieu, sauvé par la chanteuse, qui participeront à la tournée.

Alors que la finale de The Voice 6 se déroulera le 10 juin prochain sur TF1, les talents se retrouveront dès le 18 juin pour donner le coup d’envoi de la tournée. C’est à Rennes que cette série de concerts débutera. Les protégés de Florent Pagny, Mika, M Pokora et Zazie se rendront ensuite à Toulouse le 20 juin, à Paris les 24 et 25 juin, à Lille le 3 juillet ou encore à Marseille le 15 juillet.

Découvrez ci-dessous les dates de la tournée The Voice 6 :

18 juin : Rennes, Le Liberté

19 juin: Bordeaux, Patinoire Mériadeck

20 juin : Toulouse, Zenith

21 juin: Nantes, Zenith

24 juin et 25 juin : Paris, Palais des Sports

27 juin: Amnéville, Le Galaxie

28 juin: Amiens, Zenith

29 juin: Bruxelles, Forest

30 juin : Rouen, Zenith

01 juillet : Caen, Zenith

02 juillet : St Omer, Scénéo

03 juillet: Lille, Zenith

05 juillet: Nancy, Zenith

06 juillet: Strasbourg, Zenith

07 juillet: Dijon, Zenith

08 juillet : Chambéry, Le Phare

09 juillet : Lyon, Amphithéâtre

11 juillet : Clermont-Ferrand, Zenith

12 juillet : Aurillac, Le Prisme

15 juillet: Marseille, Le Dôme

16 juillet : Cannes, Palais des festivals