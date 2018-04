Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le niveau de ce premier prime de directs de The Voice était bel et bien élevé. La preuve avec les quatre premiers talents à se lancer sur la scène face à Zazie : Maëlle avec le titre "Everybody's got to learn sometime" de The Korgis, Edouard Edouard avec "Lady Marmalade" de Patti LaBelle, Liv Del Estal avec "Michelle ma belle" des Beatles et enfin "Crazy in love" de Beyoncé chanté par B Demi-Mondaine.

Grâce à vos votes, deux premiers talents ont réussi à se qualifier pour la prochaine étape de cette septième saison. Il s'agit de B Demi-Mondaine, visiblement très surprise d'être sélectionnée, et la jeune Maëlle, âgée de 17 ans. Après plusieurs secondes d'hésitation, Zazie a finalement choisi de poursuivre l'aventure aux côtés d'Edouard Edouard : "C'est comparé l'incomparable", a souligné l'interprète de "Je suis un homme".

C'est donc malheureusement Liv Del Estal qui a été éliminée à l'issue de ces premiers directs diffusés ce samedi 21 avril sur TF1.