Sur le plateau de "The Voice 7", B. Demi-Mondaine a offert une prestation sulfureuse. La rockeuse de l’équipe de Zazie a repris un tube de la bande-originale de "Fifty Shades of Grey". Et elle a enflammé la scène en volant un baiser à une danseuse.

La température est montée d’un cran ! Pour ce premier show en direct de The Voice, les talents voulaient à tout prix se démarquer et sortir de leur zone de confort. Le but ? Dévoiler une autre facette de leur personnalité et tenter de conquérir le cœur du public. B. Demi-Mondaine avait habitué les téléspectateurs à reprendre des titres très rock’n’roll. Cette fois-ci, elle a décidé de changer de registre sur les conseils de la jeune Ecco (16 ans) qui fait partie de l’équipe de Pascal Obispo.



La chanteuse a donc choisi un titre pop, un peu éloigné de son genre musical de prédilection. Elle a interprété Crazy in love de Beyoncé dans la version Fifty Shades of Grey. Vêtue d’une robe rouge incendiaire, la jeune femme a livré une prestation suave et sexy, accompagnée d’une danseuse qu’elle a embrassée sur la toute dernière note du morceau. Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à commenter ce baiser. Certains d’entre eux étaient surpris, d’autres complètement sous le charme de la performance de B. Demi-Mondaine tandis que d’autres ont adoré cette version doublement féminine.



Pari réussi pour la jeune maman, qui a été choisie par le public pour continuer l’aventure. Et visiblement, elle était très surprise d'avoir été qualifiée. Revivez la prestation caliente du talent de Zazie dans la vidéo en haut de l’article.