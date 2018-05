Par SB | Ecrit pour TF1 |

Si B. Demi Mondaine a été éliminée aux portes de la finale, la chanteuse sait déjà ce qu’elle va faire les prochains mois. Alors qu’elle prépare un nouvel album avec son groupe, Béatrice intègre la revue de Jean Paul Gaultier, le Fashion Freak Show, comme l’a annoncé Nikos Aliagas, ce samedi 5 mai.

C’est le couturier lui-même qui a repéré la chanteuse alors qu’elle électrisait chaque semaine le plateau de The Voice avec ses reprises sauvages et habitées. Béatrice se voit alors proposer la chance d’incarner quelques-uns des personnages qui ont marqué la vie de l’enfant terrible de la mode. Elle chantera également quelques titres qui composent la playlist de la revue de Jean Paul Gaultier. Avec toute la fougue, l’attitude rock et la puissance qu’on lui connaît.



Dans son spectacle, sur les planches des Folies Bergères à partir du 2 octobre prochain, le couturier ouvre littéralement son journal intime. Il rend par ailleurs hommages aux personnes qui ont marqué sa vie, au cinéma, dans la musique ou la danse. C’est l’actrice Tonie Marshall qui co-signe la mise en scène et la chorégraphe Marion Motin qui a imaginé la chorégraphie. Quant à la bande-son, elle est l’œuvre du légendaire Nile Rodgers.