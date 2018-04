Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après avoir interprété avec brio "Baby Did a Bad, Bad Thing" de Chris Isaak lors de son audition à l'aveugle, puis "Avec le temps" de Léo Ferré et "Sweet Dreams" d'Eurythmics, B.Demi-Mondaine a décidé de surprendre les coachs, le public et les téléspectateurs avec un titre qui sort quelque peu de son registre habituel : "Crazy in love" de Beyoncé. Un choix artistique qu'elle n'a pas eu seule… C'est un autre talent qui lui a soufflé l'idée : "Je ne m'imaginais pas chanter du Beyoncé, à la base ce n'est pas trop mon terrain, même si je trouve ça fantastique, a-t-elle confié à Zazie lors de son coaching. C'est la petite Ecco qui m'a proposé… On a passé une journée à chercher des chansons…"

Et il semblerait que cette prise de risque soit très appréciée par son coach. L'interprète de "Je suis un homme" a salué ce choix de chanson pour les directs : "Je trouve que c'est important, surtout pour toi avec ton univers original et singulier, d'avoir quand même pensé à partir d'une chanson que les gens connaissent un peu."

Samedi 21 avril à 21 heures, vous avez donc rendez-vous avec les 16 talents encore en compétition pour les directs qui s'annoncent d'ores et déjà exceptionnels. Si B. Demi-Mondaine a choisi de chanter un titre phare de Beyoncé, Xam Hurricane tentera de se démarquer avec le titre "Les mots bleus" de Christophe tandis que Frédéric Longbois interprétera "I Am What I Am" de Gloria Gaynor. Soyez au rendez-vous !