Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Quand Zazie décide d’opposer B Demi Mondaine à Petit Green et Gabriel Laurent, les réflexions fusent de la part des autres coachs. Pour Florent Pagny, c’est une « équipe d’envoûtés ». Il se demande, en plaisantant : « quand tu les coaches, tu as une patte de lapin, une gousse d’ail ? ». Les trois talents ont proposé chacun des prestations très intenses, « dark » pour Pascal Obispo et Mika. B Demi Mondaine s’attaquait à « Avec le Temps » de Léo Ferré, Petit Green à « Danser encore » de Calogero (le texte est signé Zazie) et Gabriel Laurent à « Osez Joséphine » d’Alain Bashung. Chacune des prestations étaient habitées, différentes les unes des autres, mais toutes très portées sur une interprétation très forte. « C’est dément ce qu’il s’est passé », note Zazie.

Pour Mika, « il y a tellement d’esprit dans ce trio. C’est dark, c’est délicieux, c’est osé, ça fait du bien d’avoir cette magie dark, c’est intense et sincère ». Le coach a tout de même un coup de cœur pour B Demi Mondaine, qu’il surnomme d’ailleurs « la sorcière bien-aimée ». Zazie se demande tout de même où est « le dark ». Pour elle, ses trois talents sont « mystérieux », « hors système », elle considère que « ce n’est pas dark d’être hors format ». Et de poursuivre avec cette phrase pleine de poésie : « une des raisons pour laquelle je fais ce programme, c’est parce que j’ai envie d’éclairer les ombres ». Pour elle, les trois talents de son équipe démoniaque sont justement dans cette optique-là : « vous éclairez les ombres ». Mais, puisqu’il faut faire un choix, Zazie opte pour B. Demi-Mondaine. « Il y a du rock, il y a du black, il y a du sombre, mais tu es juste un cœur avec des pattes qui dit les choses avec un peu moins de filtre, un peu moins de gentillesse ».