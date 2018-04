Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors du premier grand show en direct de The Voice, B. Demi-Mondaine a enthousiasmé le public et les coachs. Après l’émission, la jolie chanteuse revient sur sa prestation, le baiser échangé avec sa danseuse et vous raconte l’incroyable histoire de sa robe…

Ce samedi 21 avril, les talents encore en compétition ont enfin pu se frotter au tout premier grand show en direct de la saison. Et à l’issue de cette émission exceptionnelle de The Voice, Betty Paural, Ecco, Xam Hurricane, Hobbs, Rafi Arto, Yasmine Ammari, Frédéric Longbois, Guillaume, Casanova, Edouard Edouard, Maëlle et B. Demi-Mondaine se sont qualifiés pour l’étape suivante.

B. Demi-Mondaine, qui continue son chemin dans l’équipe de Zazie, a notamment étonné et impressionné par sa reprise de Crazy in Love de Beyoncé. Après sa prestation qui a fait le buzz, l’artiste complètement rock’n’roll s’est confiée au micro de MYTF1. Celle-ci s’est dit à la fois très "contente" de sa performance sur scène, mais aussi "surprise" par l’accueil du public. Encore sur un nuage, B Demi-Mondaine révèle que le choix de la chanson lui a été soufflé par Ecco.

Mais au-delà de sa performance, le baiser qu’elle a échangé avec sa danseuse au terme de la chanson a aussi beaucoup fait parler. La belle maman confie que ce geste tendre n’était pas vraiment prévu : "Ce n’était pas vraiment prévu et puis au moment de me retrouver face à la bouche de ma danseuse, je trouvais ça ridicule de s’arrêter… Quitte à suggérer quelque chose et à défendre mes idées, autant le faire. Avec délicatesse, les choses passent plus simplement. (…) Je suis assez fière de la France. Finalement, je suis assez touchée, contente et fière."

B. Demi-Mondaine nous a ensuite révélé l’incroyable histoire qui se cachait derrière sa robe, dessinée par Jean-Paul Gaultier en personne. En effet, c’est tout d’abord une de ses amies qui a été interpellée la photo d’un mannequin blond décoloré dans un magazine, une photo qu’elle a envoyé à B Demi-Mondaine. Mais si cette amie a surtout retenu la ressemblance du modèle avec notre chanteuse, celle-ci est surtout interpellée par la robe. Alors sans savoir qu’elle est de Jean-Paul Gaultier, elle envoie un message au couturier qu’elle a rencontré quelques semaines plus tôt. Elle voudrait qu’il lui trouve une tenue dans le même style. C’est lui qui lui révélera que celle-ci fait partie de ses créations. "Il me répond : ‘C’est une robe que j’ai créée il y a 3 ans, elle est unique’. Et le lendemain, il me renvoie un message en me disant : ‘il faut que tu passes au bureau parce qu’on l’a retrouvée’… Donc ça m’a mis une pression supplémentaire, c’était hyper fort !"