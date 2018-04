Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Karine Ferri, enceinte, fait son grand retour

Nikos Aliagas a retrouvé son binôme. Pour cette grande soirée en direct de The Voice 7, il était aux côtés de Karine Ferri, qui récoltait les premières impressions des talents depuis les coulisses. L’animatrice est apparue rayonnante dans une robe noire qui moulait son joli ventre rond. Son partenaire à l'écran n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de la féliciter pour sa grossesse en début d’émission.



Maëlle met tout le monde d’accord dès l’ouverture

Dès l’ouverture de ce premier prime, le niveau était au-rendez. C’est Maëlle, 17 ans, qui a été la première à s’élancer sur scène. La jeune lycéenne a interprété Everybody's got to learn sometime de The Korgis avec une intensité qui a bouleversé les coachs. Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo étaient tous unanimes et le public aussi puisque qu’elle a obtenu sur billet d’entrée pour le deuxième show en direct.



B. Demi-Mondaine embrasse sa danseuse

La température est montée d’un cran sur le plateau de The Voice ! Pour se démarquer et séduire le public, B. Demi-Mondaine (team Zazie) a décidé de changer de registre sur les conseils d’Ecco. Elle a repris Crazy in love de Beyoncé dans la version de 50 Nuances de Grey. La rockeuse a offert une prestation sensuelle aux côtés d’une danseuse avant de l’embrasser sur la dernière note du morceau.



Les danseuses du Moulin Rouge débarquent sur le plateau

Ce premier prime en direct était riche en tableaux et chorégraphies. Ecco était accompagnée d’une chorale, Edouard Edouard était plongé dans la baignoire d’un hôtel… Tandis que Frédéric Longbois était entouré des danseuses du Moulin Rouge ! Le talent de Mika a chanté I am what I am de Gloria Gaynor en charmante compagnie. Il a même fait quelques pas de danse, pour le plus grand plaisir des coachs et des téléspectateurs.



Guillaume chante en direct... depuis l'espace !

C’est du jamais vu dans The Voice ! Un talent s’est envolé dans l’espace… Enfin presque. Guillaume a proposé une mise en scène incroyable pour son premier passage en direct sur TF1. Il a interprété No surprises de Radiohead vêtu d’une combinaison de cosmonaute dans un décor étoilé qui semblait le plonger dans l’immensité de l’espace. Un moment magique et saisissant qui a chamboulé les coachs et le public.

Pour revoir le replay de l'émission, c'est par ici :