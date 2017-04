Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Celle qui a représenté la Moldavie à l’Eurovision a été opposée à Kap’s lors des battles. Deux signatures vocales à l’opposer l’une de l’autre. Pour les départager, Florent Pagny a décidé de les opposer sur When a Man Loves a Woman de Percy Sledge. Kap’s n’était pas rassurée au moment des répétitions, car trop aigüe pour sa voix rauque. Le danger, estime Florent Pagny, lors de cette battle c’est que les deux femmes se laissent trop emporter par la force, la puissance et l’intensité de la battle. Lidia Isac présage "ça va être chaud".

Et pour le coup, la battle était une prestation de haute-voltige. M Pokora a été plus touché par la prestation de Kap’s, plus authentique. "Parfois, il y a un peu trop de perfection", tempère cependant Zazie. Mika lui, décidé d’être plus direct et de développer la pensée des deux autres coachs. Une chose l'a, en effet, dérangé durant la battle : "On l’avait tous pensé : la performance de Kap’s est plus roots, plus vrai, plus vécu. La performance stylistiquement et physiquement de Lidia avait un aspect presque faux, c’est dommage parce que c’est une distraction de la qualité vocale. Lidia, si on oublie toutes les complications pour le show, la voix est vraiment très belle".

Pour Florent Pagny, il est vrai que ça manquait de dosage de la part des deux jeunes femmes. S'il avoue que les deux talents chantent vraiment très bien il se dit plus séduit par l’urgence dans la voix de Kap’s, il choisit donc de continuer l'aventure The Voice avec elle.