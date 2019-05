Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

"Sonotone" (MC Solaar)







Deux grands talents très novateurs avec chacun un style bien différent. Arezki VS Geoffrey, c’est le clash de deux urbains, “c’est aussi une battle de cheveux.” “Arezki, il a ce côté urbain qui sait chanter et rapper. C’est un interprète hors-pair. Il vit les mots, il vit la musique,” commente Jenifer en coulisses. “Geoffrey, je suis absolument fan de sa signature musicale. Il y a plusieurs styles dans sa voix. Il peut tout chanter !” Pour cette battle, Jenifer a choisi “Sonotone” de MC Solaar. Une chanson qui pourra “les aider à affirmer leurs personnalités”, selon leur coach.







L'incroyable décision de Jenifer







Arezki et Geoffrey ont mis le feu sur le plateau de The Voice. Même Julien Clerc a dansé ! “Je sais ce que je vais faire et je ne vais même pas écouter mes amis. Je vais d’abord vous dire : Merci de m’avoir fait confiance dans ce choix ! Vous avez vraiment créé une fusion, une osmose. Il y a quelque chose qui se passe quand on vous met ensemble. C’est une vraie naissance de duo pour moi”. Alors, que va choisir Jenifer ? “J’ai quelque chose à vous proposer : vous unir, vous transformer en duo et continuer l’aventure ensemble ?” La coach ne peut pas choisir entre Arezki et Geoffrey mais vont-ils accepter de poursuivre l’aventure à deux ?



