Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Poupie, la tornade







Poupie qui chante avec Petru, c’est la force et la folie ! Poupie est une artiste imprévisible. C’est avec une prestation survoltée qu’elle avait séduit les coachs aux auditions à l’aveugle. A la surprise générale, Poupie avait choisi son coach en jouant “la plouf” et c’est Jenifer qui avait gagné le jeu de hasard. “Poupie, c’est un tourbillon qu’on peut pousser dans toutes ses folies,” confie sa coach. Après avoir fait danser les coachs, c’est dans la retenue et l’émotion qu’elle avait embarqué Jenifer lors de l’épreuve des KO. “Elle peut tout chanter et on peut s’attendre à tout avec Poupie,” reconnaît cette dernière.







Petru, la force tranquille







Dans la vie, Petru est vendeur de fruits et légumes dans son petit village Corse. C’est d’ailleurs en interprétant un chant traditionnel de son île de beauté que le talent avait embarqué sa coach, aux auditions à l’aveugle. Lors des KO, ce sont ses qualités d’interprète sur un titre de Louane, qui avait ému aux larmes Jenifer. “Il a une belle couleur corse dans la voix et il peut tout chanter lui aussi,” confie la coach. “C’est un excellent technicien et un bel interprète”.







“Bohemian Rhapsody” (Queen)







Pour cette deuxième soirée des battles, Jenifer a choisi le tube de Queen, “Bohemian Rhapsody”. Elle veut voir ses deux talents repousser leurs limites ! Et si l’on en croit les quatre coachs debout, c’est un défi réussi pour cette première battle de la soirée. “C’est peut-être la meilleure prestation que j’ai vue depuis qu’on a commencé les battles,” confirme Soprano. Mais que va choisir Jenifer ? Petru ou Poupie ? La force tranquille ou la tornade ? Un choix très difficile pour la coach mais Poupie a une idée : “Fais la plouf !” Jenifer ne veut pas s’en remettre au hasard parce qu’elle préfère la folie. Poupie gagne son ticket pour les lives, à bientôt Petru !



The Voice, Tous les samedis 21h sur TF1