La première battle de la soirée a lieu dans l’équipe de Jenifer. La coach a décidé de mettre face à face, Léona Winter et Virginie.

Léona Winter est l’artiste transformiste, véritable show girl, de cette saison 8. A chacune de ses prestations, elle a littéralement enflammé la scène. “Elle nous fait rêver. A chaque fois qu’elle nous fait une proposition, c’est une invitation au voyage. C’est un personnage terriblement attachant qui nous fait du bien à tous,” confie Jenifer.





Virginie elle, a déjà une grande carrière artistique derrière elle… Des albums et une participation à l’Eurovision en 2015, elle avait rejoint l’équipe de Julien Clerc après son audition à l’aveugle. Mais lors de l’épreuve des KO, c’est Jenifer qui lui a offert une seconde chance dans l’aventure en la volant. La coach a été séduite par sa grande technique vocale.





“Léona et Virginie, c’était logique de mettre ces deux grandes voix ensemble,” confie leur coach. Et c’est avec une chanson de divas qu’elles vont lancer cette première soirée des battles : “No more tears (Enough is enough)” de Barbra Streisand. Un choix très périlleux pour Léona face à la technicité de Virginie et sa voix puissante et aiguë. Cette dernière se sent à sa place avec une tonalité féminine. Mais Jenifer se veut confiante avec les graves de Léona. Chacune d’entre elles propose un bel équilibre. Virginie a un autre enjeu : savoir s’imposer sur scène face à la show girl Léona !





“Quelle belle performance,” Julien Clerc a adoré ! “Je suis très heureux pour Virginie. Vous avez très très bien chanté. C’était formidable toutes les deux”. Mika lui, a changé d’avis. “Au début, je n’aimais pas Léona Winter. Mais c'est avec toi que j’irais au live,” adresse le coach au talent. Soprano choisit Virginie “pour sa technique vocale”. “J’ai une grande admiration pour vos voix, commence Jenifer qui doit maintenant faire un choix. J’ai adoré votre duo, votre partage mais pour la suite de l’aventure, je vais garder la surprise et le spectacle … Donc Léona. Je veux qu’on continue à balayer les codes,” conclu Jenifer.

Direction les lives pour Léona Winter et bonne route Virginie !

