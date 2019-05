Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice”, samedi 4 mai sur TF1 : Sherley et Sidoine interprètent “Qu’est-ce que t’es belle” de Marc Lavoine et Catherine Ringer.

D’un côté, une jeune chanteuse discrète qui se révèle au fil de la compétition. De l’autre, un talent au charisme entier qui poursuit son rêve avec sincérité. Sherley et Sidoine sont en face à face pour cette première soirée des battles, dans l’équipe de Jenifer. “Je trouve qu’ils ont pour point commun, ce côté un peu écorché vif, pudique et sensible” raconte leur coach. “Shirley elle est caissière dans un supermarché et elle se lance sur le plateau de The Voice avec une voix exceptionnelle. Je l’aime beaucoup. C’est un peu la girl next door qui apprend à vitesse grand V et qui se révèle". “Sidoine je le trouve extrêmement touchant et novateur dans ce qu’il propose. La musique, c’est son moteur”, confie sa coach.





"La battle de la mise à nu"

Pour eux, Jenifer a choisi la chanson de Marc Lavoine et Catherine Ringer, “Qu’est-ce que t’es belle”. “C’est la battle de la mise à nu,” avoue la coach. Leur défi ? Laisser de côté leur pudeur pour se chanter la chanson dans les yeux. C’est une vraie déclaration d’amour ! “C’est très dur de devenir très intime avec quelqu’un qu’on ne connaît pas,” confie Sherley. “Je ne me suis pas sentie à ma place”. Sidoine lui, chante pour la première fois sans sa machine dans The Voice. “La difficulté c’est de montrer ce qu’on n’a pas toujours envie de montrer. Mais c’est un exercice que j’aime bien parce que je suis un peu un romantique,” s’amuse Sidoine. Alors, vont-ils parvenir à s’ouvrir leurs coeurs ?

Une battle toute en émotion qui laisse Jenifer sans voix. “A un certain moment, quelqu’un que je n’avais pas du tout aperçu, se dévoile. C’est toi, Shirley ! Ta voix est dingue. Tu es une popstar atypique qui me fascine énormément,” commente Mika et ce n’est pas Julien Clerc qui dira le contraire. “Ce soir, vous avez pris le pouvoir Shirley. Vous chantez avec votre coeur et ça se sent tellement. C’est vous que je garderais !” Pour Soprano, Sidoine a encore tellement à montrer … “S’il a l’intelligence de faire briller ce qu’il a autour de lui, ça veut dire qu’à l’intérieur, il a quelque chose de super brillant”. Maintenant, c’est au tour de Jenifer de prendre une décision. Alors Sherley ou Sidoine ? “C’est terrible parce que moi, je suis tombée amoureuse de vous”. C’est Sidoine qu’elle garde à ses côtés pour les grands shows en direct ! Bravo à Sherley et bonne chance pour la suite.







