Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice”, samedi 4 mai sur TF1 : Clémentine et Léonard chantent “Il jouait du piano debout” de France Gall.

Une nouvelle battle dans l’équipe de Julien Clerc : Clémentine et Léonard. C’est en reprenant un titre de Julien Clerc au piano que Clémentine, 16 ans, avait touché son coach en plein coeur le soir des auditions à l’aveugle. “C’est la benjamine de cette aventure. Elle n’a pas chanté beaucoup et moi, elle me touche,” confie son coach.

CLEMENTINE & LEONARD

C’est aussi derrière son piano que Léonard, 21 ans, avait aussi séduit Julien Clerc aux auditions à l’aveugle. “Léonard est un surdoué, un jeune homme fou de musique. C’est vraiment un musicien/chanteur”. Pour ses talents, le coach a choisi une chanson de Michel Berger écrite pour France Gall : “Il jouait du piano debout”. Pour Léonard et Clémentine, le défi est de sortir de leur zone de confort. Qui surprendra Julien Clerc ? Qui saura le convaincre ?

A la fin de leur prestation, leur coach ne perd pas une seconde pour les féliciter. “Merci ! Je vous aime beaucoup. Vous me touchez infiniment tous les deux”. Pour Jenifer et Mika, la prestation était un peu “décousue”. “C’était pas parfait mais c’est aussi ce qu’on aime chez vous”. C’est Julien Clerc qui a le dernier mot ! “Oui, c’était un challenge difficile mais ça m’a permis de voir ce que je voulais voir. Ça m’a permis de voir que Clémentine que j’aime tendrement, n’était pas tout à fait prête. Léonard il a un côté très doué, c’est un chanteur musicien et je vais continuer avec lui”. Direction les grands shows en direct pour Léonard !







The Voice, Tous les samedis 21h sur TF1