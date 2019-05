Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Anto VS Laureen







Aux auditions à l’aveugle, Anto avait touché trois coachs grâce à sa reprise très personnelle de “Nothing compares to you” de Sinead O’Connor. Il a été volé à Jenifer par Julien Clerc lors des KO. Face à lui, Laureen qui après un contrat de disque tombé à l’eau, avait choisi le plateau des auditions à l’aveugle pour renouer avec sa passion.







Battle de guitares







La chanson choisie par Julien Clerc pour ces battles est “Je m’en vais” de Vianney. “La difficulté première de cette chanson, comme toutes celles de Vianney, c’est qu’elle a l’air simple. Alors que Vianney fait évoluer ses mélodies sans que ce ne soit jamais les mêmes notes”. Julien qui a souhaité une battle de guitares, veut que ce soit musical. Anton et Laureen relèveront-ils le défi ?







“Je m’en vais” (Vianney)







“Ils ont fait un vrai bon duo de guitaristes pop-rock et c’est exactement ce que je voulais avec cette chanson de Vianney,” confie Julien Clerc. “J’adore votre revisite,” souligne Jenifer qui choisirait Anton pour la suite. Mika et Soprano sont d’accord avec ce choix. Pour Julien Clerc, “Anton a très bien chanté avec une tonalité qui lui convenait bien. Laureen a dû jouer avec ces tonalités et a su nous montrer toute l’étendue de son talent, en incarnant les mots”. C’est avec la jeune artiste de 18 ans que Julien Clerc décide de poursuivre l’aventure The Voice. Bonne chance pour la suite Anton !



