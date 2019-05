Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

C’est la toute première fois que Julien Clerc s’essaie au difficile exercice de constituer des duos pour les battles. Pour démarrer, il se lance avec Marouen et Théophile Rénier. Grand gagnant de The Voice Belgique en 2017, Théophile Rénier a décidé de remettre son titre en jeu dans la version française. “Il aime la musique, ça se sent. Il prend son pied à chanter, il y va et il n’a pas doutes,” raconte son coach. Malgré son manque d’expérience sur scène, Marouen a lui aussi un atout de taille. C’est grâce à sa voix de tête hors du commun que cette étudiant en médecine avait embarqué Jenifer aux auditions à l’aveugle. Placé en zone rouge par sa coach lors des KO, c’est in extremis que Julien Clerc l’avait sauvé. “Marouen a cette voix de tête puissante et belle que rarement des hommes ont”.

Le difficile choix de Julien Clerc

Pour ses deux talents, Julien Clerc a choisi ce tube international : “Comme d’habitude (My way)” de Claude François. Si Théophile prend rapidement ses marques en coaching, pour Marouen c’est plus difficile. Son coach veut qu’il apprenne à chanter en voix de poitrine et pas seulement avec son incroyable voix de tête. Parviendront-ils à s’approprier cette chanson que tout le monde connaît par coeur ?







“Je suis dans la m**de pour mon choix parce qu’ils ont été à la hauteur de la chanson,” assume Julien Clerc à la fin de la prestation. “Je trouve que le style de Théophile était fascinant mais j’ai une préférence personnelle pour la voix de Marouen,” commente Mika. “Vous avez été magnifiques tous les deux. Je m’excuse auprès de vous Marouen mais je vais continuer avec Théophile,” tranche Julien Clerc. Pour Marouen, l’aventure s’arrête ce soir. Bravo Théophile !



