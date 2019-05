Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Pour la première battle de Mika, faites place à Albi et London Loko. “Deux chanteurs avec beaucoup de contrastes qui vont se provoquer. Ils n’ont pas trop d’expérience mais de l’intelligence émotionnelle,” confie Mika. “Albi c’est une voix crue et naturelle. Il n’y a pas de filtres. Même s’il n’est pas complètement formé en tant qu’artiste, il présente des qualités qui sont uniques. Je le trouve très touchant,” raconte Mika du jeune talent de 18 ans."London Loko a une voix plus petite mais le timbre est là. C’est quelqu’un qui a beaucoup de charme, de swag et qui a une présence sur la scène qui est superbe”.

Une chanson trash

Pour ce duo, Mika a choisi une chanson qu’il aime beaucoup. Il s’agit de “Hit sale” de Thérapie Taxi feat Roméo Elvis. "C’est de la pop fraîche qui a beaucoup de potentiel pour cette battle”. Mika veut sentir une tension physique entre les deux talents à travers cette chanson un peu trash. Difficile de créer une complicité entre les deux et de s’ouvrir, ce sera le vrai défi d’Albi et London Loko. “Dans la chanson, il faut que j’interprète une femme fatale qui domine et moi, je suis quelqu’un de très pudique,” raconte la jeune femme. “Dire ces mots assez violents à une femme, c’est compliqué pour moi qui n’est que 18 ans,” ajoute Albi. Parviendront-ils à relever le défi ?

"C'était fou"

Après leur prestations, les quatre coachs sont debout et n’ont qu’un mot à la bouche : “C’était fou !” Pour Mika, c’était “fascinant”. Jenifer avait “l’oeil plus attiré vers London Loko”. “Tu es très intrigante et ça me donnerait envie de continuer avec toi”. “Pour moi, la chanson avait été écrite pour Albi. Je n’ai pas retrouvé London Loko et je crois que c’est une question de chanson,” explique Julien Clerc. “London a habité la chanson. Une magnifique bête qu’Albi essayait de dompter avec son attitude,” commente Soprano. Que va décider Mika ?

L'incroyable décision de Mika





Cette année, Mika “a pris une décision consciente” : mettre en danger ses talents pour les révéler. “J’ai seulement quatre places. Mes chers amis, je vous en donne deux !”. C’est une grande première dans l’histoire de The Voice. Mika choisit deux talents d’une même battle. Ce qui veut dire que Mika devra se séparer aussi de deux talents lors d’une battle. Il ne lui reste plus que deux places à attribuer et trois battles. Bravo London Loko et Albi !





