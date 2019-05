Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Le bûcheron VS la jeune Corse







Godi, le jeune bûcheron au flow diabolique qui rêve d’une place dans la lumière. Louna, la jeune Corse à l’énergie débordante. Deux talents “un peu flou dans leur univers artistique” que Mika a choisi de mettre ensemble. “Godi ne se considère pas chanteur, il se considère rappeur mais dans sa dernière prestation, j’ai remarqué qu’il pouvait chanter,” commente son coach qui l’a volé à Soprano, lors de l’épreuve des KO. “Louna elle, s’identifie comme une chanteuse mais m’a montré qu’elle savait aussi faire du rap”.







“Tu t’laisses aller” (Charles Aznavour)







Pour cette battle, Mika a décidé de les sortir de leur zone de confort avec le titre “Tu t’laisses aller” de Charles Aznavour. La vraie difficulté de cette chanson, c’est de l’interpréter. Pour Godi qui “vit une relation super avec sa copine” a dû mal à imaginer qu’un homme puisse sortir des mots aussi forts à sa femme. “Je n’ai pas l’habitude de parler mal comme ça aux gens,” avoue le jeune bûcheron. “Faut que je joue la comédie et que ce soit juste. Je vais me mettre à poil,” confie Louna. Aux répétitions, Mika se veut rassurant mais il ne lui reste plus qu’une place dans ses battles. Godi et Louna sauront-ils convaincre leur coach de leur donner l’ultime ticket gagnant ?







Pas de gagnant !







Mika n’a finalement pas offert son ultime ticket pour les lives à Godi ou Louna. Pour la première fois dans toute l’histoire de The Voice, les deux talents d’une même battle ont été éliminé à ce stade de la compétition. Il reste donc une chance à Virginie et Whitney de gagner leur place.



