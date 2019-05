Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice”, samedi 11 mai sur TF1 : Whitney et Virginie chantent “Killing me softly” de Roberta Flack.

“Deux chanteuses qui ont du coeur”







D’un côté, une jeune chanteuse à l’amplitude vocale bluffante. A seulement 19 ans, Whitney était venue sur le plateau des auditions à l’aveugle accompagné de tout son village des Cévennes, pour se lancer dans l’aventure de sa vie. Sa reprise de “I will always love you” de Whitney Houston aux KO, avait littéralement bluffé Mika.







De l’autre, une mère de famille venue tout droit de l’Ile Maurice. Un voyage qu’elle doit à son timbre de voix reconnaissable entre mille. Virginie se présentait sur le plateau des auditions à l’aveugle avec pour seule expérience de scène, sa salle de bain. Avec 4 fauteuils retournés, elle avait d’abord choisi Soprano avant d’être volée par Mika lors des KO. “Virginie a beaucoup à raconter et elle le fait de manière surprenante. Ça la rend touchante et puissante,” confie le coach.







“Killing me softly” (Roberta Flack)







Deux voix et deux parcours différents mais une même émotion partagée. Mika a choisi de les faire chanter ensemble, “Killing me softly”. “Une chanson élégante pour deux chanteuses qui ont beaucoup de coeur,” raconte Mika. Lors des coachings, ce dernier se rend très vite compte que Virginie raconte beaucoup plus qu’elle ne chante. Pour Whitney, c’est l’inverse. “Dans leurs différences,; j’encourage ces deux chanteuses à assumer leurs voix, leurs histoires”.







L’émotion de Mika







A la fin de leur duo, les deux talents sont en larmes et les quatre coachs sont debout. L’émotion a gagné le plateau de The Voice. Leur coach est très ému. “L’émotion arrive sur la scène seulement quand elle est vraie. Quand deux personnes décident de partager une partie de leurs vies qu’ils n’ont jamais partagée avant”. Que va maintenant choisir Mika ? Il s’adresse à Virginie : “Grâce à toi, Whitney a grandit. Cela ne va pas d’étonner. On va aller aux lives avec Whitney mais c’est grâce à toi,” confie Mika. Le rêve continue pour Whitney. A bientôt Virginie !

The Voice, Tous les samedis 21h sur TF1