Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice”, samedi 4 mai sur TF1 : Gjon’s Tears et Clem Chouteau interprètent “Don’t let the sun go down on me” d’Elton John & George Michael.

Nouvelle battle chez Mika. D’un côté, un jeune talent qui arrive à mêler une grande liberté artistique à une technique irréprochable. Il s’appelle Gjon’s Tears. De l’autre, un talent dont la voix de tête a envoûté les quatre coachs à chacune des étapes de la compétition. Il s’appelle Clem Chouteau. Mika a choisi de les voir s’affronter sur le titre interprété par Elton John et George Michael, “Don’t let the sun go down on me”. “L’excellence appelle l’excellence,” se persuade le coach.



Clem Chouteau et Gjon’s Tears ne connaissaient pas cette chanson et pourtant, ils vont devoir la raconter “comme des hommes”. “J’ai deux garçons qui sont sympas et qui aiment la musique mais j’attends de voir une transformation,” commente Mika. Qui provoquera le plus d’émotion à Mika ? Qui saura convaincre son coach ?



“Comme un don du ciel”

Pour cette dernière prestation de la soirée, les quatre coachs sont debout ! “C’était magnifique,” se régale Soprano. “Les deux méritent d’aller en final mais si on doit faire un choix, je prendrais Gjon parce qu’il a comme un don du ciel,” confie Julien Clerc. “Deux coups de coeur. C’est vraiment du grand niveau,” ajoute Jenifer qui elle aussi, a une préférence pour Gjon’s Tears. Mais que va faire Mika ? C’est Gjon’s Tears qui reste dans l’aventure The Voice pour les grands shows en direct ! Bonne continuation à Clem Chouteau.







