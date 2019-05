Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice”, samedi 11 mai sur TF1 : Clément et Fanswa revisitent “Avec Cesaria” de Stromae.

“Le duo le plus improbable de mon équipe”







Clément, c’est un interprète né. Aux auditions à l’aveugle, son timbre de voix et sa sensibilité à fleur de peau avait fait l’unanimité auprès des quatre coachs. Et c’est encore grâce à une interprétation intense sur “J’étais là” de Zazie que Clément avait su convaincre son coach lors de la redoutable épreuve des KO.







Fanswa est content de se retrouver face au jeune Clément et “ses belles couleurs dans la voix”. Fanswa, c’est le sage de la saison. Aux auditions à l’aveugle, sa voix puissante et sa spiritualité avait littéralement envouté les quatre coachs. Lors des KO, sa revisite très personnelle des “Feuilles mortes” d’Yves Montand, avait une nouvelle fois embarqué Soprano.







“Ave Cesaria” (Stromae)







Pour cette battle unique, Soprano a convié Fanswa et Clément à reprendre une chanson de Stromae : “Ave Cesaria”. “Je pense qu’avec cette chanson, ils vont pouvoir mettre un peu d’eux même,” confie le coach. “Je veux du total freestyle !” A la fin de leur prestation, les quatre coachs sont debout ! “Tonton” Julien Clerc a trouvé son “cousin” Fanswa “excellent”. “Maintenant que t’es là, on a l’impression que tu ne vas pas lâcher le morceau. Je te félicite !” Pour Mika, les deux étaient excellents mais “il faut garder Fanswa”. Mais qui va choisir Soprano ? “Je me répète : c’est dur pour moi. Mais je pense que je dois continuer avec Clément”. “La voix ouvre d’autres voies,” se console le sage Fanswa. Bravo Clément !



