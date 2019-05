Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice”, samedi 11 mai sur TF1 : Gage et Hi Levelz performent sur “Déjà vu” de Jay-Z et Beyonce.

Deux talents volés à Mika







Soprano a volé deux talents dans l’équipe de Mika et a décidé de les confronter ce soir, dans une battle qui s’annonce amicale mais explosive. D’un côté, l’expérience et le groove avec Gage. De l’autre, une identité hip-hop et un flow de rappeur avec Hi Levelz. A qui Soprano, offrira son ultime ticket pour les grands shows en direct ?







Hi Levelz VS Gage







“Hi Levelz, sa force c’est sa facilité dans le flow surtout dans des morceaux américains. Gage a une voix soul naturelle”. Pour cette battle, Soprano veut un show à l’américaine avec “Déjà vu” de Jay-Z et Beyoncé. Aux répétitions, Gage stresse. Il doit chanter la voix de Beyoncé, “la machine”. “Je vais devoir m’accrocher mais je vais faire le travail pour que Soprano soit fier de moi”. Pour Hi Levelz, la complexité est de savoir comment s’approprier la chanson à part égale. “Ça va défoncer,” se réjouit Soprano.







“Déjà vu” (Beyonce feat Jay-Z)







Qui saura convaincre son coach ? Place à la battle ! “On était aux Etats-Unis d’Amérique. Ils avaient l’attitude, la vibe. Cette chanson est très très compliquée donc bravo à vous deux. C’est incroyable ce que vous avez fait !” commente Soprano. Alors Gage ou Hi Levelz ?



