Face à Mayeul et son rap habité et sincère, le seul duo encore en course cette saison : Scam Talk. Un duo ingénieux qui mêle chant, rap et beatbox autour de leur machine. “Leur force, c’est leur originalité et leur inspiration. J’aime leur créativité,” confie Soprano en coulisses. La force de Mayeul ? “Sa puissance, sa technique et sa présence” pour son coach.

"Paradis" - Orelsan

Pour ce trio d’un soir, Soprano a choisi “Paradis” d’Orelsan. Pourquoi ce morceau ? “On vous a vu dans des choses qui bougent et là je voulais un texte plus émotion, plus posé,” commente le coach. Grosse pression pour Scam Talk qui va pour la première fois, chanter en français. Le défi pour Mayeul ? Etre d’avantage dans la douceur de l’interprétation que dans la sa force.

L'incroyable choix de Soprano

“C’était trop bien, j’ai adoré,” s’empresse de commenter Jenifer à la fin de leur prestation. “Rarement, une prestation m’a fait changé d’avis comme ça. Je partais avec une sympathie profonde pour Mayeul et au milieu, il y en a un qui est sorti du lot. Goatenberg, vous vous êtes révélé dans cette battle,” confie Julien Clerc qui choisirait Scam Talk. Jenifer est du même avis. Pour Mika, “c’est très clair” : “Il faut faire un trio et cette combinaison là va avoir beaucoup plus de succès. Mayeul est la partie manquante de Scam Talk”. “Mika ou l’art de changer les règles,” s’amuse Julien Clerc.





Cette année dans The Voice, la règle des battles, c’est qu’il n’y en a plus ! Et ça, Soprano l’a bien compris. Il décide de poursuivre l’aventure avec Mayeul et Scam Talk en trio. Une grande première dans The Voice !







