Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice”, samedi 4 mai sur TF1 : Vay et Maxime Cassady reprennent “Say say say” de Paul McCartney & Michael Jackson.

C’est une battle au sommet qui arrive pour deux talents de Soprano : Vay et Maxime Cassidy. Quatre fauteuils retournés pour les deux aux auditions à l’aveugle et un coup de coeur de leur coach lors des KO. Vay est un jeune autodidacte qui a arrêté ses études pour se lancer dans la musique. “Vay, c’est un timbre extraordinaire mais on sent qu’il est encore timide,” raconte Soprano. “Il a une marge de progression énorme”. Face à lui, le globe-trotter fantasque Maxime Cassady, talent guidé par le plaisir et le partage. “C’est quelqu’un qui déborde de positivité,” reconnaît son coach.



"Vay a fait beaucoup de bien à Maxime"

Pour cette première soirée des battles, Vay et Maxime chantent “Say say say” de Paul McCartney et Michael Jackson. Et il n’y a pas que les deux talents qui se sont amusés durant cette prestation, Mika aussi ! Jenifer est très surprise par Vay et pense que son rival n’y est pas pour rien. “Vay a aussi fait beaucoup de bien à Maxime en le canalisant,” souligne Soprano qui va continuer avec Vay. “Je ne m’inquiète même pas pour Maxime !” Direction les lives pour Vay !







