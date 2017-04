Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Entre le stress de la battle, la joie d’être sauvés ou encore la peur de quitter son fauteuil de "talent volé", les chanteurs de "The Voice 6" ont vécu des sensations plus que fortes samedi soir !

Une montagne russe émotionnelle. C’est ainsi que l’on peut qualifier l’expérience vécue par les talents qui se sont affrontés samedi soir sur le ring de The Voice 6. Il faut dire que l’enjeu était de taille pour tous ceux qui ont su séduire Florent Pagny, Mika, M Pokora et Zazie aux auditions à l’aveugle. Opposés à un autre artiste talentueux, ils ont tout fait pour avoir les faveurs de leur coach ou pour se faire buzzer pour continuer l’aventure dans une autre équipe.

Pour faire grimper encore un peu plus la tension, une nouvelle règle a fait son apparition cette année. Les coachs peuvent ainsi buzzer autant de fois qu’ils le veulent. Un talent volé n’est donc plus assuré d’accéder à l’Epreuve ultime et peut être remplacé à tout moment ! Inutile de préciser que cette nouvelle mécanique, et les battles en général, ont fait passer les talents par toutes les émotions possibles.

Le stress

Les talents ont sans nul doute eu une montée de stress au moment de faire leur entrée sur le ring. Pas facile de rester zen et calme lorsqu’il s’agit d’affronter un autre artiste de haut vol. Mais ils ont malgré tout dû faire fi du trac pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

La joie

Apprendre que l’on continue l’aventure a de quoi réjouir les talents. Et ce n’est pas Marius qui va nous dire le contraire. Choisi par Zazie au détriment de Léman, ce dernier est surpris et touché. Puis il ne cache pas sa joie en découvrant que son adversaire d’un soir est buzzé par Mika. "C’est du délire !", lance-t-il ainsi depuis les coulisses. Même réaction enjouée du côté de Shaby lorsqu’elle apprend que Camille, sa concurrente dans la battle, est volée par M Pokora !

Les larmes

Si la joie est au rendez-vous, les larmes aussi, mais pas toujours pour de tristes raisons. L’émotion et le stress qui retombent ont ainsi conduit Ann-Shirley a versé quelques larmes après sa battle contre Ophée. Un duel sur la chanson Juste après du trio Frédéricks/Goldman/Jones. Xlaire est également apparue très moment au moment où elle a été buzzée par M Pokora.

L’angoisse et l’appréhension

Après le bonheur, place à l’incertitude. C’est ce que vivent les talents volés lors des battles. Une fois le soulagement passé, Camille, Léman puis Claire ont connu la peur de voir leur nouveau coach buzzer un autre talent. A la fin de chaque battle, et après chaque buzz, ils ont ainsi retenu leur souffle et croisé les doigts pour garder leur place dans l’épreuve ultime !

Revivez une nouvelle soirée pleine d’émotion le samedi 22 avril à 20h55 sur TF1 !