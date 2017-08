Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Sur le plateau de The Voice Kids, Clarisse a réalisé son rêve : participer à The Voice Kids et rencontrer son idole, Jenifer. Alors, pour la féliciter la coach féminine de la saison 4 a réservé une belle surprise au talent !

Le défi est grand ce soir pour Clarisse. La jeune fille est la première des 12 talents à se lancer dans l'arène ce soir. Alors il faut qu'elle donne tout ! Âgée de 13 ans, la jeune fille attend beaucoup de son audition à l’aveugle. Il faut dire que le talent chante depuis toujours. Mais, c'est lors d'un spectacle de fin d'année que la magie opère. Sa maman se rend compte du potentiel de sa fille. Rapidement, chanter devient quelque chose de vital pour l'artiste.

Ce soir, elle décide de reprendre Imagine, du chanteur John Lennon. Une chanson qui demande effort et concentration, d'autant plus que le morceau est en anglais. Mais, c'est avec un naturel déconcertant que la jeune fille commence sa prestation. Et c'est Jenifer qui se retourne la première. Elle est suivie de près par Patrick Fiori. Pendant la prestation, Jenifer glisse un "c'est beau, que c'est beau", tout en regardant celle qui l'admire depuis de nombreuses années. Car Jenifer ne le sait pas encore, mais la fillette est fan de la chanteuse.

Alors, forcément, lorsqu'elle l'apprend, elle l'invite sur scène pour interpréter Donne-moi le temps, l'un des tubes les plus connus du répertoire de l'artiste. L'occasion pour les deux chanteuses de repartir avec un beau souvenir. Sous les applaudissements du public et des deux autre coachs, Clarisse repart avec le sentiment d'avoir accompli sa mission : elle continue l'aventure The Voice et pas dans n'importe quelle team, celle de son idole !