"Là, c’est clairement le moment que je ne veux pas vivre. C’est indépartageable." Zazie n’a pas caché son malaise au moment de choisir qui, de Ryan Kennedy, Luna Gritt et Aliénor, allait gagner sa place pour les duels de son équipe. Un choix loin d’être facile pour la coach tant les trois talents ont assuré sur la scène des auditions finales de The Voice 7. "Tu aurais pu faire un groupe plus simple", lui a d’ailleurs reproché avec humour Florent Pagny. "Là on est un peu mal, les trois ont parfaitement fait leur performance", a ajouté le coach au moment où Nikos Aliagas conseillait de choisir "sur l’instant".

Après de longues minutes de réflexion, Zazie a fini par faire un choix. "Je vais garder Luna", a-t-elle lancé en regardant avec beaucoup d’émotion ses deux autres talents. Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo ne pouvant plus buzzer et voler des talents, Ryan Kennedy et Aliénor ont donc été éliminés samedi soir. Avant de quitter la scène de The Voice 7, ils ont eu droit à un tendre message de la part de leur coach. Une vraie déclaration d’amour pleine de tendresse et d’émotion. "On sait qu’il n’y en a qu’un à la fin, mais je pense qu’il n’y en a pas qu’un qui gagne. Moi j’ai beaucoup gagné à vous rencontrer, à rencontrer vos voix et vos chemins", a-t-elle lancé. "I am so sorry. Je suis désolée, c’était impossible. C’est très compliqué de vous départager, je suis désolée", a-t-elle ajouté au moment de faire ses adieux à Ryan Kennedy et Aliénor.

Retrouvez la prochaine étape de The Voice 7, les duels, samedi prochain à partir de 21h sur TF1.