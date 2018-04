Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pendant la première salve de duels samedi 7 avril, Mika a opposé deux personnalités à l’univers bien particulier. Ubare et Frédéric Longbois se sont accompagnés au piano sur le titre Puisque vous partez en voyage de Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Une interprétation poétique et très touchante, qui a séduit les coachs.

"Pour s’amuser de cette manière-là, il faut un travail très sérieux. C’est rare d’avoir de la fantaisie recherchée. Aujourd’hui, des grands moments d’émotion qui viennent de la fantaisie, on en a vraiment besoin alors merci à tous les deux", a souligné Mika à la fin du duel en saluant le beau moment de partage qu’il venait de vivre. Si Florent Pagny et Zazie donnaient leur préférence à la jeune maman pour "son effort de rentrer dans notre culture", l’interprète de Golden a finalement choisi d’offrir à Frédéric Longbois son ticket pour lesdirects.

Nikos Aliagas a alors tenu à adresser un message à la chanteuse. "Vous avez dit quelque chose qui m’a interpellé, que vous seriez incapable de faire ce qu’a fait Ubare", a-t-il dit à Mika avant d’apostropher les coachs. "Qui parmi nous peut aller sur un plateau de télévision en Corée du Sud, comprendre la culture sud-coréenne, chanter une chanson qui fait partie du patrimoine et rester dans l’intégrité artistique la plus totale ?", a demandé l’animateur. Une déclaration qui a entraîné les applaudissements des coachs et du public. Nikos Aliagas a conclu en disant : "Vous avez honoré notre langue et notre culture, Mademoiselle. C’est toute la France qui vous salue ce soir".