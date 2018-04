Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors des duels, la tension est à son comble. Chaque talent doit se surpasser pour faire la meilleure performance possible afin de convaincre son coach de le garder. Et pour cause, à l’issue de chaque duel, un seul d’entre eux est sélectionné. Plus aucun repêchage ou vol de talent possible. Cette fois, c’est quitte ou double et c’est une place pour les grands shows en direct qui se joue. Mais malgré ça, Xam Hurricane et Florent Marchand étaient visiblement décidés à s’amuser, ce samedi. Ils ont, en effet, fait une belle surprise aux coachs en leur adressant une jolie dédicace lors de leur prestation.



Malgré leurs univers aux antipodes l’un de l’autre, Xam et Florent ont fait de leur duo atypique une véritable force, poussant l’un et l’autre à se dépasser. Xam Hurricane a même réussi à communiquer sa folie à son camarade. Et lors de leur prestation, les deux jeunes talents ont réservé une jolie surprise aux coachs en modifiant quelque peu le titre des Rita Mitsoukou, Les Histoires d’A. « Zazie s’ennuyait dans les bras de Nicolas… », a ainsi entonné Xam avant d’ajouter un peu plus loin : « Mais Mika lui attendait… » C'était ensuite au tour de Florent Marchand de faire le même genre de clin d’œil : « Pascal toute sa vie attendit que la madame en gris lui sourit ! » Xam lui a ensuite rétorqué : « Et Florent, non pas toi banane, partit en voyage jusqu’au moment de son mariage. Tu te souviens l’Argentine. Oui c’était sympa, » déclare-t-il à Florent Marchand avant de s'adresser directement à Florent Pagny.



Un petit clin d'oeil qui a beaucoup fait rire les coachs. Ces derniers se sont visiblement bien amusés lors de cette performance.



Retrouvez cette prestation complètement déjantée de Xam Hurricane et Florent Machand sur le titre des Rita Mitsoukou, Les histoires d’A dans la vidéo ci-dessus.