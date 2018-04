Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Samedi 21 avril, TF1 diffusait les premiers directs de The Voice. L’occasion pour Betty Patural de rendre un hommage émouvant à France Gall en interprétant l’une de ses plus grandes chansons…

Le niveau était bel et bien au rendez-vous ce samedi 21 avril lors des premiers directs de la saison 7 de The Voice. Pas facile pour les coachs de départager les talents restants dans leur équipe pour la suite de l’aventure. Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo ont dû faire des choix, parfois très difficiles. Idem pour les téléspectateurs qui ont voté pour leur(s) talent(s) préféré(s) au cours de la soirée.

En tout cas, durant ce premier prime en direct, certains talents ont réussi à se démarquer grâce à leur aisance sur scène, leur voix unique ou par leur choix de chanson. C’est le cas de Betty Patural, qui a repris avec brio Evidemment, le titre phare de France Gall. Un joli hommage rendu à la célèbre chanteuse décédée le 7 janvier dernier des suites d’une infection pulmonaire sévère.

Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo ont été emportés par cette reprise. Pour rappel, cette jeune femme âgée de 22 ans s’était démarquée lors des auditions à l’aveugle avec le titre « La chanson des vieux amants » de Jacques Brel, puis grâce à la chanson « You are so beautiful » de Joe Cocker et enfin après avoir interprété Désenchantée de Mylène Farmer lors des duels. Betty Patural continue l’aventure ! Rendez-vous dès la semaine prochaine, même heure, même chaîne.