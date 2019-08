REPLAY. Betty Patural a fait craquer la twittosphère

Lors du cinquième prime des auditions à l’aveugle, un des talents s’est démarqué sur les réseaux sociaux. Sur la scène de The Voice 7, Betty Patural a bluffé les coachs et sur Twitter elle a complètement chamboulé les internautes avec sa version de "La chanson des vieux amants" de Jacques Brel.

Betty est un peu l’ovni de la soirée, avec une voix à la fois mature et enfantine, qui a fait l'unanimité auprès des quatre coachs en reprenant le titre "La chanson des vieux amants" de Jacques Brel. Seule derrière son piano, Betty Patural séduit Zazie et Pascal Obispo dès les premières notes. Mika et Florent Pagny suivent dans la foulée. "Vous êtes au service de la musique", a affirmé Zazie. Un avis partagé par Pascal Obispo, qui a convaincu la jeune femme de rejoindre son équipe avec cette déclaration : "J’ai entendu le coeur, c’était de l’émotion brute et pure". Betty Patural, 22 ans, fera incontestablement partie des talents qui marqueront cette 7ème saison de The Voice. "Chanter pour moi, c'est un peu comme si j'étais sur un bateau, comme s'il y avait une étoile et que je gardais toujours le cap. Ne jamais faire de détour", explique-t-elle.

Le public était lui aussi conquis par la performance du jeune talent. Sur Twitter, la prestation inattendue et émouvante de Betty vous a bouleversé. "Sublime", "L'émotion à l'état pure", "C'est la gagnante", "Un petite diamant"....

oui, moi aussi ...mon coup de ♥️@BettyPatural , une interprétation de ouf ...un vrai petit diamant ! Et , elle est entre de bonnes mains avec @ObispoPascal , je pense qu#39;elle va aller très loin...👍🤩 pic.twitter.com/v8H0BeivHm dash; Sandra Charcel (@SandraCharcel37) 24 février 2018

C#39;est la gagnante 💪 2018 Annecy | Betty Patural tente sa chance dans “The Voice” ce soir ! https://t.co/01wKeVz4SQ via @Ledauphine.com dash; Pascal Kohlanta (@Soulpascal2) 24 février 2018

Boulversé par @BettyPatural. L émotion à l état pur. Bravissimo @TheVoice_TF1 dash; Vincent NICLO (@vincentniclo) 24 février 2018

@BettyPatural elle a carrément bluffé tout le monde😜😶 Merci Mad#39;moizelle! #TheVoice dash; Sandrine Raghoonauth (@Sandrine_ragh) 24 février 2018