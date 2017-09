Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La quatrième saison de The Voice Kids s'achève ce samedi 30 septembre sur TF1. Après plusieurs semaines de battle, l'heure est venue de sacrer l'heureux gagnant. Chez Patrick Fiori, Cassidy et Angelina se sont qualifiées pour la finale. Du côté de Jenifer, c'est Amandine et Leelou qui ont été repêchées pour la grande finale. Enfin, chez M Pokora, Betyssam et Antoine accèdent à la finale tant attendue. Les trois coachs de la saison 4 n'ont qu'une seule envie : que l'un des deux talents de leur équipe remporte The Voice Kids. L'année dernière, c'est Manuella Diaz qui a triomphé. Membre de la team Pokora, elle a conquis le public. Ce samedi, une pluie de stars sera présente sur le plateau de The Voice Kids pour accompagner nos apprentis chanteurs. Parmi eux, Louane, mais aussi Lou, Lisandro, Evan et Marco ainsi que Carla.



Votez pour élire le gagnant de The Voice Kids saison 4 :

Envoyez le numéro de votre talent préféré communiqué à l’antenne par SMS au 72 500 (0,99€ + prix SMS)

Appelez le 39 80 (Service 0,99€ / appel + prix appel)

<strong>ou directement en cliquant ici</strong>(0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur)

The Voice Kids, la finale, ce soir à 21h00 sur TF1 !