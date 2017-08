Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

D’ordinaire, Betyssam, 14 ans, chante accompagnée de musiciens. Mais samedi soir dans The Voice kids, c’est seule qu’elle est montée sur scène. Qu’à cela ne tienne, elle a décidé - en plus de la reprise de Rather Be, le tube de Clean Bandit Ft. Jess Glynne -, de s’accompagner d’un « cup song ». Ce gobelet en plastique lui permet de produire des sons de percussion. En découvrant ce show à l’aveugle, nos trois coachs se sont retournés pour elle. Ce qui fait dire à Patrick Fiori « ça va être la bataille, je crains le pire ». En effet, sa prestation était si originale que Matt Pokora a encouragé le public à lui faire une standing ovation à la fin.

Jenifer a commencé à parler, louant l’originalité et la différence de sa prestation : « je ne pouvais qu’appuyer sur le bouton » a-t-elle dit avant de conclure par un « j’adore! ». Puis Matt Pokora s’est lancé : « tu nous as donné 50% de ce que tu peux faire si tu as encore portée par des instruments derrière ». Patrick Fiori quant à lui, ne s’est pas démonté, s’est rapproché d’elle et lui a même demandé une démonstration avant de lui proposer de partir avec elle, tant il avait été bluffé par la prestation de Betyssam. « Tu es hors norme toi, déjà », lui a-t-il expliqué.

Tous levés pour mieux convaincre la jeune fille de le choisir, les coachs insistaient puis Matt Pokora a proposé que Betyssam s’asseye sur le fauteuil de celui qu’elle aura choisi. Il a finalement eu le bonheur de découvrir qu’il était l’heureux élu.