Vous avez adoré l’un des titres entendus samedi soir dans le premier épisode des battles de "The Voice" mais vous n’arrivez pas à retrouver son nom ? Ne cherchez plus, on a la réponse !

Des tubes français, du rock incontournable ou encore de la pop américaine. Voilà, en résumé, l’ambiance musicale proposée samedi soir par The Voice. Pour le premier épisode des battles, Florent Pagny, Zazie, M Pokora et Mika ont misé sur des titres montrant bien la diversité de la scène musicale. Un vrai bonheur pour les oreilles et pour les mélomanes qui sont ainsi passés de Beyoncé à Stephan Eicher en faisant un arrêt par Michel Polnareff ou encore Sia. Découvrez ci-dessous l’ensemble des titres interprétés samedi soir par les coachs et les talents de The Voice 6.

1, 2, 3 de Carole Frédéricks, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones

Présente sur l’album Frédéricks, Goldman, Jones (1990), le tout premier disque du trio rassemblant Jean-Jacques Goldman, Carole Frédéricks et Michael Jones, la chanson 1, 2, 3 a été reprise en chœur par les coachs de The Voice. Une belle manière d’inaugurer cette deuxième étape du concours de talents de TF1 !

Runnin’ (Lose it all) de Beyoncé et Naughty Boy

Sortie en septembre 2015, ce titre de Naughty Boy a été réalisé en featuring avec Beyoncé et Arrow Benjamin. Disque de platine en Grande-Bretagne et disque d’or en France, Runnin’ (Lose it All) a été choisi par M Pokora pour la battle opposant Angelo Powers à Lisandro Cuxi. Un duel remporté par ce dernier.

Too Close d’Alex Clare

Qui ne connaît pas ce titre dévoilé en 2011 ? Depuis sa sortie, cette chanson d’Alex Care cartonne dans les charts. Connu également pour avoir été utilisé dans la pub d’un navigateur internet, Too Close a été repris avec brio par Nicola Cavallaro et Jules Couturier. C’est le talent italien qui a été sauvé par Zazie.

Cheap Thrills de Sia

Deuxième titre tiré de l’album This is acting (2016) de Sia, Cheap Thrills a permis à la chanteuse de connaître un nouveau gros succès après celui de Chandelier. Numéro 1 des ventes aussi bien aux Etats-Unis qu’en France, ce titre a résonné sur le ring de The Voice pour la battle Shaby/Camille Esteban. Alors que Shaby a été sauvée par Florent Pagny, Camille Esteban a été récupérée dans l’équipe de M Pokora !

Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen

C’est l’un des plus grands tubes de Bruce Springsteen. Imaginée par le célèbre rockeur pour le film Philadelphia (Jonathan Zemme) porté par Tom Hanks, cette ballade a remporté le Grammy Award de la Chanson de l’année en 1995. Un joli succès qui a porté chance au trio corse Incantèsimu dans leur battle contre Morgan (équipe de Mika).

Alter ego de Jean-Louis Aubert

C’est sur cette chanson rock que Sacha et Enzo, les deux talents de 17 ans de M Pokora, se sont affrontés samedi soir. Ce titre signé Jean-Louis Aubert, ancien membre de Téléphone, a permis à Sacha d’accéder à l’Epreuve ultime.

Sunday Bloody Sunday de U2

Tube d’un des plus grands groupes de rock au monde, Sunday Bloody Sunday a résonné samedi soir sur le ring de The Voice. Sortie en 1983, cette chanson, revenant sur de sanglants événements survenus en 1972 lors du conflit en Irlande du Nord, a été choisie par Zazie pour la battle Marius/Léman. Alors qu’elle a choisi de garder le premier talent, le second a été buzzé par Mika.

Love me, please love me de Michel Polnareff

Donnant son nom au premier album de Michel Polnareff sorti en 1966, Love me, please love me a permis à Guylaine et Vincent Vinel d’offrir un beau moment de douceur sur le plateau de The Voice. Une battle remportée par le jeune homme qui reste ainsi dans la team Mika.

Juste après de Frédéricks, Goldman, Jones

Déjà à l’honneur au début de la soirée, le trio a fait son retour sur la scène de The Voice grâce à M Pokora. Ce dernier a choisi la chanson Juste après pour la battle Ophée/Ann Shirley remportée par cette dernière.

Lost on you de LP

Tirée de l’album Lost on you de LP, cette chanson a permis aux coachs de vivre un joli moment grâce à Claire Gautier (buzzée par Zazie) et Lou Mai (sauvée par Mika).

Déjeuner en paix de Stephan Eicher

Sortie en 1991, Déjeuner en paix est l’un des tubes incontournables de Stephan Eicher. Choisie par Florent Pagny pour la battle Damien/Chloé, cette chanson a permis à la jeune femme d’accéder à l’épreuve ultime de The Voice 6.

Retrouvez le deuxième épisode des battles le samedi 22 avril à 20h50 sur TF1.