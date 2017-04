Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors des dernières auditions à l’aveugle, les différents talents qui se sont présentés devant les coachs ont su montrer une nouvelle fois toute l’étendue de leur culture musicale. Des morceaux variés qui ont bien sûr ravi les oreilles des coachs et celles du public. Des musiques actuelles comme des très grands monuments de la chanson, de l’électro, du rock, en passant par la chanson française et la soul… Il y en avait encore une fois pour tous les goûts.



La playlist de la semaine dernière a fait la part belle à des artistes tels que Stromae, Florent Pagny, Isabelle Adjani, Daft Punk, Rita Mitsoukou, Elton John, Selah Sue, Asaf Avidan ou encore Aretha Franklin.



Ce samedi pour le grand retour, cette saison, des Battles, les artistes nous réservent un choix tout aussi éclectique. Cette fois, deux talents d’une même équipe vont s'affronter sur une même chanson lors d'un face à face en public. Ces derniers vont donc devoir se surpasser pour s’attirer les faveurs de leur coach. Alors quels duos les coachs décideront-ils de former et sur quels titres vont-ils devoir s’affronter ?



Ce soir, on sait déjà que Lisandro Cuxi et Angelo Powers, de l’équipe de M Pokora, vont jouer leur place sur Runnin’ (Lose it All) de Beyoncé. Tandis que Claire Gautier et Lou Maï, de l’équipe de Mika, vont s’affronter sur Lost on You de LP. Mais vous pourrez également voir et entendre un autre duo montrer tout son talent sur Too Close d’Alex Care. Un autre duel encore devra se départager sur la mythique chanson de U2, Sunday Bloody Sunday. Deux talents vont s’attaquer à Cheap Thrills de Sia. Alors qu’une battle se fera sur le titre de Stephan Eicher, Déjeuner en paix.



Pour découvrir le reste des duels et les titres qu’ils vont interpréter, rendez-vous ce soir dès 20H55 sur TF1 pour les toutes premières Battles de la saison.