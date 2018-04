Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La mythique scène de The Voice n'avait jamais été aussi remplie que ce samedi soir ! Big Flo & Oli, le duo emblématique a ouvert la soirée des quarts de finale en interprétant leur chanson " Dommage" issue de leur second album intitulé " La vraie vie". Une prestation qui a beaucoup plu au public et aux coachs. Mais contre toute attente, les rappeurs n'étaient pas tous seuls sur scène... les talents leur ont prêté main-forte. En unissant leurs voix hors du commun et leurs univers musicaux, ils ont fait sensation.





Chacun leur tour, puis à l'unisson, ils ont chanté sur le titre du duo toulousain, considérés comme la relève du rap français, et le résultat en a bluffé plus d'un. En commençant par les coachs qui ont grandement apprécié cette ouverture de bal pas comme les autres. En effet, quoi de mieux qu'une prestation réunissant tous les talents avant de passer aux choses serieuses ? Grâce à leur musique entraînante et à leur entente parfaite avec Maëlle, Casanova et les autres, Florian et Olivio ont réussi leur pari.

Pour savoir qui seront les prochain finaliste de cette saison de The Voice, rendez-vous samedi dès 21h sur TF1 !