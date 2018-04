Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Après le premier prime en direct samedi 21 avril, le second show présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri se prépare. Les talents qualifiés pour la suite de l’aventure répètent déjà le morceau qu’ils interpréteront le 28 avril prochain, en espérant être de nouveau sauvés par le public.





Pour rappel, dans l’équipe de Zazie ce sont la jeune Maëlle, la rockeuse B. Demi-Mondaine et le dandy Edouard Edouard qui ont eu les faveurs du public et de leur coach. Chez Florent Pagny, Raffi Arto (16 ans), Hobbs et la jolie Yasmine Ammari ont obtenu leur ticket pour l’étape suivante tandis que le chanteur corse Casanova, l’inimitable Frédéric Longbois et la solaire Guillaume devront être départagés au sein de la team Mika. Enfin, Pascal Obispo devra dire au revoir à l’un de ses talents parmi la benjamine de la saison Ecco, le "punk" Xam Hurricane et Betty Patural.



Pour la deuxième soirée en direct, le plateau de The Voice va accueillir deux invités de prestige. Le duo de rappeurs Big Flo & Oli vont s’élancer sur scène ! Les deux artistes se produiront en live avec les talents. Quel titre vont-ils interpréter ? Est-ce que tous les talents seront présents sur scène ? Pour le savoir, rendez-vous devant le second grand show en direct de The Voice, samedi 28 avril dès 21 heures sur TF1.





Pour revoir le premier show en direct de The Voice 7, c'est par ici :