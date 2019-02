Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

La saison 8 arrive ce samedi 9 février sur TF1. Au programme, “un casting magnifique” selon Jenifer qui retrouve son fauteuil de coach. Mika lui, est toujours fidèle au poste et accueille Soprano, qui s’essaie à la version adultes après avoir coaché les Kids, mais aussi Julien Clerc qui rejoint pour la première fois l’aventure. Pour cette huitième saison, les règles de la compétition changent également et le Block fait son apparition. Désormais, les fauteuils sont équipés de nouveaux boutons qui permettront à chacun des coachs d’en bloquer un autre, lors de la prestation d’un talent, pour l'empêcher de recruter un talent. Cette nouvelle bataille des coachs ajoutée à l’étape inédite des K.O, promet de déclencher une guerre entre les coachs.

Mika BLOCK Jenifer

Après avoir découvert la première voix de la saison 8, MYTF1 vous propose de découvrir en exclusivité, les prémices d’une guerre qui s’annonce sans merci entre Jenifer et Mika. Tout commence avec un talent qui monte sur la scène de The Voice pour interpréter “I’d rather go blind" d'Etta James. “Etta James, quelle classe,” s’empresse de dire Jenifer. Mika lui aussi, a les yeux qui brillent et c’est d’ailleurs le premier à se retourner. Julien Clerc et Jenifer lui emboîtent le pas … Soprano buzze en dernier ! “J’adore,” s’extasie encore Jenifer qui ne voit pas encore, ce qu’il est en train de se tramer derrière son dos. En effet, Mika a appuyé sur son bouton block. La seule coach féminine ne peut donc pas tenter de séduire le talent pour que ce dernier accepte de rejoindre son équipe. La première grande trahison de cette nouvelle compétition … “J’adore cette nouvelle règle,” s’éclate Mika tandis que Jenifer regrette déjà cette nouvelle règle … "C'est ce qu'il y a de pire !" Entre les deux, la guerre est belle et bien déclarée !