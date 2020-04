BONUS : Philippine et Tamara se confient !

Philippine et Tamara Weber sortent de deux duels complètements fous. Des duels remportés avec brio. Mytf1 revient avec elles sur leurs battles…

Les deux jeunes femmes sont sorties triomphantes de leurs battles contre Nick Mallen et Mary Ann, des voix hors du commun. L’une s’est battue sur « Paradis perdus » de Christine and the Queens, et l’autre sur « Thinking out loud » d’Ed Sheeran. Verdict : elles ont toutes les deux un talent génial et l’ont prouvé sur le ring de The Voice hier soir. Mais qu’ont-elles pensé de leurs prestations ? La réponse dans cette vidéo :

Les impressions de Tamara

Tamara était résolument dans sa bulle hier soir tandis qu’elle chantait, et ne s’est pas rendu compte qu’autour d’elle la foule était en délire ! Même si en visionnant la vidéo elle se rend compte qu’elle ne savait pas trop quoi faire de ses bras, ce petit détail est passé totalement inaperçu pour son coach Mika. Il était en effet était très content de ce qu’elle a montré sur la scène et s’est même exclamé « Tamara, tu es prête, tu es très prête…je te garde ! ». Elle nous confie aussi vouloir s’essayer à une chanson plus rythmée pour les épreuves ultimes, mais le titre restera confidentiel, alors il faudra garder son mal en patience avant de le découvrir…

Redécouvrez sa magnifique battle :





Philippine moins impressionnée cette fois-ci

Philippine trouve le plateau des battles bien moins impressionnant que celui des auditions à l’aveugle, et pour cause ! Les auditions à l’aveugle correspondaient avec la première fois qu’elle a mis les pieds sur la scène de The Voice. Cette fois-ci, notre talent était rodé, et elle a pris beaucoup de plaisir à chanter, comme elle l’explique à la caméra. Force est de constater qu’elle n’est pas la seule à avoir pris du plaisir, car souvenez-vous, même Zazie s’était exclamée : « J’ai vu le feu sous la braise chez Philippine ». Un sacré compliment !