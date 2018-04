Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Kriill a eu très chaud lors de la phase d’audition finale. Le duo électro-pop formé par Klaar et Richard avait pris un gros risque pour sauver sa place en revisitant complètement le titre « Bitch Better Have My Money » de Rihanna. Même si Mika est emballé par la prestation des garçons, qu’il considère que c’est du « jamais vu » sur The Voice, le coach décide de sauver Sherley et de poursuivre l’aventure avec la jeune fille. Cela aurait pu être la fin du parcours pour Kriill, mais heureusement pour eux, Pascal Obispo buzze. Un buzz qui a surpris Mika. Avant même que l’interprète de « Lucie » ne prononce le moindre mot, Mika s’exclame : « je pense que je sais ce que tu vas faire et je suis étonné… Mais j’adore !».

Après une très longue tirade, qui a paru infinie pour Zazie, Pascal Obispo décide de sauver le duo électro. « Je suis un mec de studio, je suis un mec qui expérimente, qui cherche tout le temps, et il y a un artiste que j’adore, qui est toujours dans l’expérimentation, c’est Christophe, quand je le vois bidouiller ses sons, je kiffe, parce que je sais qu’il aime la matière… c’est pour ça que je veux garder Kriill ». Soulagement pour Mika et pour Kriill qui rejoint ce que Nikos Aliagas appelle le « laboratoire Obispo ».