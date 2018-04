Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Pour le duel Gabriel vs Lorrah, Florent Pagny a choisi le titre "Don't Give Up" de Peter Gabriel et Kate Bush. Une chanson forte et une chanson toute en émotion. Le hic, les deux talents ne connaissent pas le titre et ont toutes les peines du monde à rentrer dedans. Lorrah n'est pas du tout séduite par la chanson. Lors des répétitions, elle explique "cette chanson, c'est mon brocoli". Et de poursuivre que c'est comme les enfants, quand on leur propose de manger quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils refusent et déclarent qu'ils n'aiment pas. Lorrah n'aime pas la chanson et ne parvient pas vraiment à s’imprégner.

A force de travail, c'est Lorrah qui interprétera mieux le titre sur le ring, lors de l'épreuve du duel. Elle aura d'ailleurs les félicitations des coachs, notamment de Zazie qui déclare que c'est elle qui a mieux compris la chanson et qui était dans la bonne émotion. Pour mémoire, le titre raconte la dérive d'un homme prêt à tout lâcher car il est au chômage. Sa femme, le rassure en lui disant que "tout ira bien". Pour Zazie, Gabriel était à contre-sens dans son interprétation. Même son de cloche de la part de Mika. Il a par ailleurs, craqué pour les notes que Lorrah est capable de décrocher et tenir. Cependant, Florent Pagny a décidé de poursuivre l'aventure avec son concurrent du soir, Gabriel. Malgré les contre-sens, il est happé par la voix et la force qui s'en dégage. Il le félicitera d'ailleurs : "c'était à contre-sens, mais c'était vachement bien".