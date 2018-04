Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Sur la scène des duels de "The Voice 7", Queen Clairie et Guillaume ont chanté ensemble en espérant être sauvé par leur coach. Si les coachs ont tous été séduits par leur reprise d'Harry Styles, Mika a particulièrement été charmé par leur passage.

Le travail et la persévérance payent toujours. Si le coaching avant les duels n’a pas été évident pour Queen Clairie et Guillaume, les conseils de Mika ont porté leurs fruits ! Les deux talents ont livré une prestation solaire sur le titre Sign of The Times d'Harry Styles. Pourtant, ce n’était pas gagné. Aux répétitions, les chanteurs étaient assez stressés et ont dû redoubler d’efforts pour créer les bonnes harmonies sur ce morceau qui s’est avéré être plus complexe à chanter qu’il n’y parait.

Sur scène, c’est la révélation. Les voix des deux artistes se répondent parfaitement et font l’unanimité auprès des coachs. Pour Mika aussi c’est l’évidence : il savait déjà quelle personnalité il allait choisir pour accéder aux grands primes en direct avant même d’entendre l’avis de ses camarades. "C’était l’un des meilleurs duels que j’ai vus ces dernières années", a affirmé le coach. Rien que ça !

"Je veux garder la chanteuse ou le chanteur qui reste simple mais qui communique le plus d’émotions. C’est l’instant qui va totalement décider", confiait le chanteur en coulisses. Et il a choisi, sans hésiter, de donner une chance supplémentaire à Guillaume. "Il y avait un challenge. Je me suis dit si Guillaume se pose, s’il se laisse devenir le chanteur qu’il mérite de devenir et qu’il ne se cache pas derrière sa timidité et son maniérisme, j’investis", a déclaré l’interprète d’Underwater pour justifier son choix.