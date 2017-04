Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jules Couturier est musicien depuis son jeune âge. Ce parisien de 29 ans tente The Voice car il se rend compte à l’âge de 16 ans qu’une connexion se crée avec les clients de l’hôtel dans lequel il travaille lorsqu’il se met à chanter à la guitare. Après mûres réflexions, il abandonne ses études dans l’hôtellerie pour se consacrer à la musique. Un passage par Londres plus tard où le jeune homme se met à faire du rock, parce que c’est ce qu’il y a "de plus vrai", il rentre en France et participe à The Voice. Sur la scène, il décide de tout donner sur Digital Love du groupe français Daft Punk.

Sa guitare à la main, le talent semble confiant. D’ailleurs, Mika esquisse un "c’est pas mal ça", en écoutant les premières notes. Réceptive à la prestation, Zazie reconnaît le chanteur original en moins de temps qu’il le faut. Après plusieurs réticences, elle appuie sur le buzzer rouge. L’aventure commence pour le Parisien qui rêve de musique ! Contente d’être la seule à s’être retournée, elle pique la guitare de Jules avant d’aller se rasseoir sur son siège. Elle décide ensuite de se mettre un faux piercing au nez pour imiter le talent qui porte une boucle d’oreille sur son lobe gauche. Mode punk : activé. Elle poursuit avec un chant improvisé dans lequel elle lui confie qu’il n’a pas "le choice, il fait dans son équipe The Voice".