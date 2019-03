Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 16 mars, sur TF1 : Camille chante "Leave a light on" de Tom Walker.

Passionnée de musique et de chant, Camille apprend sa participation aux Auditions à l’Aveugle par Nikos, directement sur le plateau de The Voice. Depuis son plus jeune âge, cette lycéenne de 16 ans joue du piano puis intègre une filière musique au collège. Pour cette grande timide, la musique est un moyen de s’exprimer. Fan de l’émission, Camille réalise ce soir son rêve en montant sur la scène.





“Leave a light on” - Tom Walker

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Camille chante “Leave a light on” de Tom Walker. “J’ai senti une vérité chez toi même si ce n’était pas parfait !” commente Mika qui a été le seul à se retourner. “J’ai une question très importante pour toi : Camille, est-ce que tu es contente de faire partie de mon équipe ?”. “Super !” Jusqu’à la dernière seconde, il faut y croire dans The Voice. Bienvenue Camille !