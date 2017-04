Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

« Si je peux séduire Florent Pagny avec du rap, mon challenge sera encore plus réussi ». C’est avec cette conviction que Camille Esteban envisageait les auditions à l’aveugle. Afin de surprendre nos coachs elle décidait de s’approprier Dans le noir de Diam’s. Etonnés, Mika Florent Pagny, Zazie et M Pokora découvraient une version très douce dans lequel le talent mettait en avant un phrasé rap de qualité. Sélectionnée à l’issue des auditions à l’aveugle, l’étudiante en littérature espagnole rentrait déjà dans la cour des grands.





Lors des battles elle se retrouvait face à Shaby, un concurrent tellement redoutable qu’il ne lui permettait pas de briller. Heureusement M Pokora décidait de la sauver. Malheureusement ce dernier finit par avoir un autre coup de cœur lors de la battle qui oppose Emmy Liyana et Dilomé. Du coup le coach décide de voler Dilomé et élimine Camille Esteban à cause de la nouvelle règle des talents volés. Quoi qu’il arrive Camille Esteban aura séduit les coachs et le public. Encore mieux elle a aussi démontré qu’elle méritait sa place dans The Voice et qu’elle est capable de s’approprier des chansons avec une certaine intelligence. Et si le meilleur restait à venir pour elle…