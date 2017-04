Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Florent Pagny a du génie dans ses choix. C’est pour cela qu’il décide d’organiser une battle entre Shaby et Camille Esteban. Entre la maîtrise de Shaby et le phrasé rap de Camille Esteban qui sait parfaitement mixer intonation et chant, l’affrontement s’annonce donc passionnant. D’autant plus que le coach a la subtilité de leur demander d’interpréter Cheap Thrills de Sia.





Le résultat s’avère particulièrement étonnant. D’ailleurs difficile d’imaginer qu’avant The Voice, toutes deux n’avaient jamais chanté ensemble. Sur scène, ce duo improvisé donne l’impression d’une véritable battle de boxeuses. Telles des guerrières, chacune donne de la voix. A la fois complices et adversaires, les deux jeunes filles nous offrent une joute verbale qui se traduit dans leurs attitudes. Bluffés, les coachs ont bien du mal à annoncer leur préférence. Unanimes, ils félicitent les deux talents. Mais hélas, comme souvent dans les compétitions, la différence se joue à un cheveu près et Florent Pagny préfère finalement garder Shaby. Mais tout n’est pas perdu pour Camille Esteban. De manière très rusée, M Pokora décide de la voler. Une décision qui fait la joie de sa concurrente d’un jour et de Florent Pagny qui estime que c’est très mérité.