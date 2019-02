Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 23 février, sur TF1 : Camille Hardouin, envoûtante conteuse d’histoires avec “Ne me quitte pas” de Jacques Brel.

Camille Hardouin est une amoureuse des mots. Passionnée de lecture depuis toute petite, elle passait ses nuits à dévorer des livres. Cette dessinatrice et conteuse d’histoires aime donc raconter des récits. Grâce à ses chansons, elle veut partager de l’émotion et toucher les gens. La jeune femme de 32 ans considère The Voice comme un “monde qui s’ouvre, où tout est possible”. “J’espère que l’imaginaire va devenir réalité”.



C’est le début d’une histoire avec … Julien Clerc

Pour ce troisième épisode des auditions à l’aveugle, Camille veut nous raconter son histoire en chantant. Elle reprend “Ne me quitte pas” de Jacques Brel en acoustique, juste avec sa guitare. Julien se retourne en premier tandis que Mika chuchote à l’aveugle : “c’est joli”. Jenifer elle, a choisi de se retourner à la dernière seconde. “C’était original, c’était musical. Bravo et bienvenue dans The Voice.” Julien Clerc complimente Camille. “Tu as imposé un silence que beaucoup n’arrive pas à imposer,” souligne Jenifer. Mika et Soprano regrettent déjà de ne pas avoir appuyé. “Elle a mis son originalité et sa simplicité au service des mots,” reconnaît Soprano. “Je pense que parce que je suis si attachée aux mots et que vous vous êtes retourné tout de suite, je vais choisir d’aller avec Julien Clerc”. Camille Hardouin a choisi et son coach est aux anges.



