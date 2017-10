Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Carla a bien grandi depuis sa victoire dans The Voice Kids. L'ex-talent de Jenifer prend son envol en solo après un temps au sein des Kids United. La jolie adolescente s'apprête à présenter son premier album, intitulé Carla. La galette sortira le 27 octobre prochain, mais en attendant, elle dévoile un premier extrait : "le meilleur des 2". Ceux qui sont familier de l'univers Disney, auront reconnu le titre de Hannah Montana. En réalité, dans ce premier disque solo, la jeune fille reprend à sa sauce, en français et en anglais, les titres phares de grandes séries Disney. Hannah Montana donc, mais aussi High School Musical ou encore Violetta. Des titres qui ont bénéficié d'un petit relooking au passage : nouveaux arrangements, nouvelles productions, beaucoup plus dans l'air du temps et qui colle à l'univers de la jeune Carla.

Qui dit single, dit clip. La gagnante de The Voice Kids a donc publié la vidéo qui met en image le titre "Le meilleur des 2". On y retrouve une espiègle Carla qui navigue entre une vie de jeune adolescente ordinaire et une Carla superstar de la musique. En somme, elle revisite là aussi l'intrigue de la série Hannah Montana. Pétillante, pleine de vie, sourire aux lèvres, la jeune fille est comme un poisson dans l'eau. Que de chemin parcouru pour elle depuis son passage dans le concours de chant dans lequel elle avait ébloui les coachs avec sa reprise très touchante de "Éblouie par la nuit" de Zaz. D'ailleurs, regardez de nouveau sa superbe interprétation :









Découvrez également "Le Meilleur des 2", le premier clip de Carla issu de son album éponyme attendu le 27 octobre prochain :