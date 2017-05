Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C’est la règle de l’ultime épreuve : un seul des trois talents est sauvé par son coach. Mais, cela n’empêche pas les trois autres dénicheurs de voix d’appuyer sur le buzzer rouge s’ils souhaitent sauver les deux chanteurs restants. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est produit lors du dernier épisode de The Voice. En effet, alors que les 9 talents qui composent l’équipe de Zazie sont passés sur la scène pour la dernière fois, trois membres de sa team se sont retrouvés "chez la concurrence".

Marius, volé par M Pokora

Sur la scène de The Voice, Marius a fait le show sur Être un homme comme vous, tiré du film Disney Le Livre de la Jungle. "Avant même qu’il ait fait une note, ça me fait rire", admettait Zazie lors de son coaching. Avec sa prestance, et son jeu de scène, le talent a captivé tout le monde lors de sa prestation. Alors quand Zazie choisit Emmy Liana pour les lives, c’est le drame. Le jeune homme voit son rêve s’estomper peu à peu. Mais, c’était sans compter sur le buzz de M Pokora qui a décidé de le récupérer pour les lives.

Hélène, volé par Florent Pagny

A seulement 16 ans, Hélène est capable de transmettre des émotions fortes aux coachs mais aussi à son entourage. Pour l’épreuve ultime, elle a tout misé sur Roxanne du groupe Police. « J’ai une personne proche de moi qui est dans une certaine dérive que j’aide depuis toujours. Cette chanson c’est un garçon qui aide la fille qu’il aime », se justifie-t-elle à Zazie. La jeune femme a donné des frissons à l’interprète de Rue de la Paix. Même si elle n’a pas été repêchée, elle a pu compter sur le buzz énergique de Florent Pagny, qui ne pouvait pas la laisser filer comme cela. La jeune femme sera donc sur les lives, mais dans la Team Pagny.

Audrey, volée par Mika

Enfin, il y a Audrey. Avec sa reprise énergique de J’ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau, la jeune femme a mis tout le monde d’accord, en particulier Mika, Florent Pagny et Zazie qui n’ont pu s’empêcher de danser en écoutant la prestation théâtrale qu’ils étaient en train de voir et d’écouter. Si la jeune femme a retenu Nicola Cavallaro pour les lives, elle a eu la bonne surprise de voir son collège Mika appuyer in extremis sur le buzzer et sauver Audrey. Elle sera donc bien présente pour les lives, dans l’équipe de Mika.

